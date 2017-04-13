战云密布 默克尔吁中美对朝施压

（联合早报网讯）德国总理默克尔敦促美国和中国针对朝鲜核计划施加政治压力，力促和平解决日益升高的紧张情势。

路透社报道，默克尔在今天（13日）向丰克媒体集团（Funke）发表的评论中说：“我不相信军事手段，宁可靠各方对朝鲜施加政治压力……如果中国和美国联手这样做，就不会一无所获。”

美国已派遣航空母舰战斗群前往朝鲜半岛。美国军方称，此举是为了对近期朝鲜的挑衅行为作出回应。

中国国家主席习近平昨天（12日）与美国总统特朗普通电话时，呼吁为朝鲜半岛与日俱增的紧张情势寻求和平解决方案。

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