中国禁售韩旅游产品 济州游客不减反增

（联合早报网讯）作为反制“萨德”入韩的措施之一，中国政府从今年3月中旬开始禁止本土旅行社销售韩国游产品。受其影响，访问济州岛的中国游客大减，由中国人经营的酒店、商店等蒙受巨大损失，但访问济州岛的韩国本土游客和东南亚游客反而大增，济州仍为韩国第一旅游胜地。

韩联社报道，数据显示，今年1月至4月10日，访问济州岛的中国游客为45万1827人次，较去年同期减少26.6%。尤其是，中国禁售韩国游产品的3月15日至今，济州岛日均接待中国游客994人次，相当于去年同期（9871人次）的十分之一。

虽然访问济州岛的中国游客呈现继续减少的态势，但济州接待游客总人数不减反增。今年1月至4月10日，共有387万名游客访问济州，游客总人数较去年同期（377万人次）增长2.7%。尤其是，韩国本土游客较去年增长8.7%，达331万人次。

中国禁止销售韩国游产品后，把中国游客当作主要客户群的韩国大型免税店首当其冲，乐天免税店和新罗免税店的销售额同比大减40%。有“济州小中国”之称的“宝健街”空无一人，商店销售额骤减，部分商店停业关店。

损失最大的还是由中国人运营的济州旅行社、酒店和商店。济州岛的旅行社中有23.9%是由中国人成立的，目前这些旅行社的经营状况日益恶化，部分旅行社暂停运营。由中国人经营的酒店、餐厅的情况也不例外。受其影响，在济州免税店、酒店、餐厅工作的中国人失去了工作岗位。

济州道政府把中国“限韩令”当作力求客源多元化的契机，加大旅游宣传力度，吸引韩国本土、东南亚游客，以及中国散客。具体包括，举办由济州旅游胜地、餐厅、商店等630家厂商参与的购物季活动；促进开通济州至台湾、日本的新航线等。

济州旅游协会一位负责人表示，与中国团体游客喜欢在免税店购物不同，韩国本土游客更喜欢利用济州本土餐厅、商店等，吸引更多韩国本土游客来济州更有助于促进济州旅游行业发展。因此，今后应力求客源多元化、开发高附加值旅游产品。

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