安倍：朝鲜或能发射搭载沙林的导弹

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三说，朝鲜或许已有能力发射搭载沙林毒气的导弹。

安倍今天（13日）在国会说：“朝鲜有可能已具备以沙林毒气弹头发射导弹的能力。”

1995年，日本奥姆真理教在通往东京地铁站施放沙林毒气，造成12人死亡，数以千计的人受伤，这是迄今对日本国内安全造成最大威胁的一起事件。

朝鲜半岛近日紧张局势升温，美国派遣航母战斗群前往朝鲜半岛外海展示实力，本周六（15日）又是朝鲜已故最高领导人金日成诞辰105周年纪念，因此外界揣测朝鲜可能很快展开第六次核试验或进行更多导弹试射。

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