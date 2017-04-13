菲军击毙恐怖头目 背后功臣竟是小孩

（联合早报网讯）菲律宾军方周二（11日）在中部观光胜地保和岛成功击毙恐怖组织重要头目，阻止了一场可能发生的绑架案或恐怖攻击，而背后功臣竟然是一群在河边玩耍的小朋友。

中央社报道，保和岛伊那班加镇（Inabanga）镇长朱马莫伊（Josephine Jumamoy）今天（13日）在记者会上表示，一群小朋友在河边看到陌生机动艇，于是告诉家长，家长则立刻通报军警单位。

朱马莫伊说：“小朋友们看到外型不一样的机动艇，并且在河边卸货，原本以为是在运米，再仔细看，发现竟然是长枪。”

菲律宾军警联合小组11日在伊那班加镇与十多名阿布沙伊夫恐怖分子发生交战，击毙六名阿布沙伊夫分子，其中包括他们的头目之一阿斯卡里（Muamar Askali），又称拉米（Abu Rami）。

阿斯卡里涉及2015年9月在达沃市对岸的萨马尔岛（Samal Island）绑架两名加拿大人和一名挪威人，其中两名加拿大人惨遭斩首。

阿布沙伊夫过去活跃于菲国西南隅的岛屿，但近年也开始驾驶机动船或快艇到其他地方犯案。

另一方面，保和岛省长查多（Edgar Chatto）也向ABS-CBN新闻网说，保和岛居民一向会跟执法及安全单位分享情报。

查多向恐怖分子喊话：“你们要知道，当有人想在我们的家园散播恐慌时，保和岛居民不会坐视不理！在民众与政府的合作下，我们成功阻止了可能发生的恐怖袭击。”

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