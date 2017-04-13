法形象民调：马克龙最具“总统相”

（联合早报网讯）法国媒体关于总统候选人形象的一项最新调查显示，在法国选民心目当中，中间派独立候选人、前经济部长马克龙最具“总统相”。极左翼阵营的“不屈的法兰西”候选人梅朗雄则最“亲民”。

中新社报道，目前，马克龙在关于首轮投票意向的民调中领先，与极右翼的国民阵线主席马琳·勒庞难分高下。最近一段时间以来，梅朗雄的民望急升，首轮投票的支持率已经追平甚至赶超中右翼共和党候选人菲永。

法国BFMTV电视台委托民调机构艾拉贝（Elabe）进行了一项调查，向受访者提出了以下四个问题：哪位候选人的治国政纲最佳？谁最具备成为总统的必要素质？谁最了解大众的关切？谁最能代表变革的力量？

周三（12日）公布的调查结果显示，21%的选民认为马克龙提出了最佳的政纲，其中企业中高层人士和高级知识分子的比例达到27%；认同梅朗雄竞选纲领的民众比例为18%；菲永的政纲得到17%的选民支持；马琳·勒庞的政策主张则得到13%的支持；只有9%的人认可社会党候选人阿蒙的政见。

在回答“谁最具备总统素质”的问题时，24%的受访者选择了马克龙。菲永以21%的比例居第二位。梅朗雄虽然只以18%的支持率位列第三，但还是超过了马琳·勒庞（13%）和阿蒙（7%）。

在“亲民”和“变革”两项考验上，梅朗雄则占据优势。21%的受访者在回答“谁最接近民众”时选择了梅朗雄。新反资本主义党候选人普图、马琳·勒庞和马克龙均以12%的比例并列第二。

在面对“谁最能代表变革的力量”的问题时，梅朗雄获得了24%的支持率，马克龙则以23%的比例紧随其后。认为马琳·勒庞最具变革力的选民达到16%。菲永和阿蒙则分别为10%和4%。

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