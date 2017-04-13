经合组织：日本应维持量化宽松政策

（联合早报网讯）经济合作与发展组织周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。

经济合作与发展组织(OECD)略微上调日本2017年的经济增长预测，从11月的1.0%上调至1.2%。这是因为该组织预期消费者支出、出口和资本支出都将好转。但OECD维持2018年增长放缓的预测不变，增长预料放缓到0.8%。这突显出日本要取得持续增长所面临的困难。

路透社引述报告称，为了改善这一状况，日本应当进一步上调最低工资，并提高中小企业的生产率。“实现2％的通胀目标应该仍是头等要务，同时要监控潜在成本及副作用。”

日本央行目前对商业银行存放在央行的部分超额准备金采用负0.1%的利率。央行还通过购买公债将10年债收益率维持在近零水准，并购买上市交易基金(ETF)来降低风险溢价。

OECD称，日本央行目前的公债持有规模约占未偿还公债总额的40%，如果该央行退出上述政策，则将可能损及流动性，导致市场不稳定。

报告并称，日本央行的政策措施可能鼓励过度冒险，从而推高资产价格；负利率可能有损银行获利，导致养老基金以及寿险业者更难以开展资产管理。

OECD在报告中承认，鉴于当前通胀仍在零附近，因此距离退出量化宽松政策还很远。

OECD呼吁日本政府将最低薪资提高到薪资中值的一半，以促进消费。目前日本的最低薪资大约为薪资中值的40%，是OECD成员国中最低的之一。

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