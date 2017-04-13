美国避税大户 苹果、微软榜上有名

（联合早报网讯）国际慈善组织乐施会（Oxfam）公布的报告指出，苹果、微软、辉瑞制药，美国这些大企业在海外避税的数额越来越高。2015年，美国有50家大型企业总共避税1.6万亿美元（2.24万亿新元），同2014年相比增加了2000亿美元。

这个发展救援机构12日公布的一份调查报告显示，这些企业下属总共成立了1751个分公司用于转移利润收益。同2014年相比，这一数字增长了143。

报告指出，这些大型企业中“避税大户”是苹果公司，避税金额在2000亿美元以上。紧随其后的是辉瑞制药和微软公司，避税金额分别为1936亿美元和1240亿美元。

德国之声中文网引述乐施会的工作人员席维尔曼（Robbie Silverman）说，避税已经成为全球流行的做法。美国每年税收为此减少1350亿美元。

乐施会做这项调查使用的都是各家企业公开的信息数据。同样也存在避税行为的还有可口可乐、华特迪士尼以及一系列银行及汽车厂商。

“避税天堂”的模式虽然本身并不违法，而且美国的法律也允许企业将在海外分公司的盈利留在美国本土之外，但是有人会借机利用虚设的公司逃税或者洗钱。

美国总统特朗普正在考虑进行税制改革，将美国国内企业税率从目前的35%降至15%。乐施会认为，特朗普的税改计划会损害中小企业以及扶贫措施，受益的只有大企业。

乐施会调查还发现，2009年至2015年，调查中涉及的大公司向国会游说工作投入25亿美元，其中3亿2000万美元用于税务政策方面的游说。经计算，这些大企业每向游说工作投入1美元，就可以少缴1200美元的税。

乐施会呼吁，政府应订立法规要求企业提供更为透明的信息。“企业必须明确说明在哪些国家获得收益，缴纳了多少税。”

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