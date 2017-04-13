伦敦楼市陷入下滑态势

（联合早报网讯）英国首都伦敦的房产市场陷入八年前金融危机以来最为普遍的下滑，且此种态势或将延续。

彭博社引述英国皇家特许测量师学会(RICS)发布的报告称，伦敦反映房价上涨或下跌广度的净差额指标上月降至2009年2月份以来的最低水平。该数据降至-49，显示报称3月份价格下降的中介比例有所增加。但是，预计未来一年伦敦房价上涨的受访者比例大于持相反观点的受访者比例。

金融信息机构万神殿宏观经济（Pantheon Macroeconomics）的首席英国经济师塞缪尔·汤姆斯（Samuel Tombs）指出，这项伦敦的指标更多代表的是高端市场，而非全市总体情况。指标的下滑与其他一些报告相符，这些报告显示，伦敦中心区域一些卖家不得不降价完成交易。

从英国全国来看，3月份的房价净差额指数维持在22，但对未来一年价格和销量的预期均有所回落。报告称，新买家的询问和销量迟缓，高端楼盘表现最糟。

除了由于价格高企，买家无力负担外，对英国脱欧和未来的紧张情绪也在令需求承压。由于供应量持续短缺，中介的房产挂牌数量处于纪录低点，价格的下行空间可能受限。

测量师学会首席经济师西蒙·鲁宾松（Simon Rubinsohn）认为：“伦敦中心区域的高端房产销售仍然承压，而总体住宅市场依然受到库存不足的支撑……目前来看，很难看到能够促成市场变化的主要动因，这一点在交易水平基本持平的趋势中也有所体现。”

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