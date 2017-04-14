美军首次在阿富汗投放“炸弹之母”

（联合早报网讯）美国国防部13日说，美军当天向阿富汗境内的极端组织伊斯兰国的目标投放了有“炸弹之母”之称的GBU-43大型空爆炸弹。“炸弹之母”重约9.5吨，是美军在所有战事中使用过的最大非核炸弹。

综合外电报道，美国国防部当天在一份声明中说，阿富汗当地时间13日晚，美军向位于阿富汗楠格哈尔省阿钦地区的一处伊国组织武装分子使用的隧道投放了GBU-43大型空爆炸弹。此次空袭旨在最大程度消灭和摧毁伊国组织武装分子和设施的同时，将军事行动可能对阿富汗军队和美军构成的威胁最小化。

美国总统特朗普在被问及是否授权此次行动时，说：“我们是世界上最伟大的军队，他们又一次圆满完成任务。我们给了他们全面授权，他们正在履行使命。”

特朗普也表示，这次行动“非常、非常成功”。

至于这个炸弹是否是对朝鲜的警告时，特朗普说：“我不知道这是否发出了一个信息。是与不是，都没有什么区别。朝鲜是个问题。这个问题将得到处理。”

美国白宫发言人斯派塞当天在例行新闻发布会上说，此次空袭针对伊国组织武装分子在阿富汗的隧道，主要目的是该组织武装分子在阿富汗的行动空间，削弱他们对美军和阿富汗部队的威胁。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅