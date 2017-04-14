寻找外星生命 土星卫星或最理想

（联合早报网讯）寻找外星生命，目前最理想的地点可能是土星卫星土卫二上的冰封小世界。美国航天局13日宣布，“卡西尼”探测器在土卫二喷出的羽流中探测到氢气，这意味着土卫二具备生命存在的几乎所有已知要素。

据新华社报道，这项发表在美国《科学》杂志上的研究显示，土卫二羽流中98%是水，约1%是氢气，其余是二氧化碳、甲烷和氨等组成的混合物。

“卡西尼”项目科学家施皮尔克当天在网络直播的记者会上说，这项发现是“卡西尼”探测器的“巅峰之作”，因为氢可能是土卫二海洋中可能存在的微生物所需化学能的潜在来源，“我们现在知道，土卫二拥有在地球上所知支持生命存在所需的几乎所有要素”。

施皮尔克指出，氢气可能由土卫二地下海海底热液喷口处的海水与岩石通过化学反应产生，伴随着冰粒、水蒸气等组成的羽流喷射进入空中。在地球上，相同的化学反应过程为深海热液喷口周围的整个生态系统提供了能量。

生命存在需要三种基本条件，分别是液态水、代谢能量和正确的化学成分，化学成分主要包括碳、氢、氮、氧、磷和硫。尽管土卫二地下海还未被探测到有磷和硫存在的证据，但美国航天局表示，这颗土星卫星的岩心化学性质与一些陨石类似，科学家相信其中有磷和硫。

土卫二直径约500公里，表面被厚厚冰层覆盖。“卡西尼”探测器2005年发现这颗小星球有冰屑喷发，此后又发现一系列证据显示其表面之下隐藏着海洋，里面还有热液运动。这些发现让土卫二成了搜寻外星生命的一个焦点。

美国航天局13日还在同一个记者会上宣布，哈勃太空望远镜发现木星卫星木卫二上有羽流喷出的更多证据，这进一步表明木卫二也有地下海，同样可能存在生命。

美国航天局副局长楚比兴在记者会上说：“这些研究让我们朝着回答‘地球外还有生命吗’这个问题迈出了一大步。”

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