新技术有望实现从空气中取水

（联合早报网讯）美国《科学》杂志13日发表的一项研究表明，即便在沙漠地区，人们也有望借助一种新设备从无所不在的空气中“吸水”。

据新华社报道，美国麻省理工学院和加利福尼亚大学伯克利分校研究人员研制出一种原型设备，仅利用太阳能，每天就可从湿度低至20%的干燥空气中制取出数升水。

研究负责人之一、加州大学伯克利分校的奥马尔·亚吉在声明中说： “这是解决从低湿度空气中‘吸水’这个长期挑战的一个重大突破……现在还没有其他方法能够这样做，除非动用额外的能源。家用的除湿机需要耗电，用这种方式‘生产’水的成本非常昂贵。”

在新研究中，亚吉的团队利用金属锆与己二酸研制出一种叫“金属有机框架”的细沙状多孔材料，而麻省理工学院伊夫琳·王的团队把这种材料制成了吸水器，细沙状多孔材料被夹在一块太阳能吸收器与一块冷凝板中间。

设备在操作时，细沙状多孔材料从空气中吸附水蒸气，太阳能板负责加热，促使水蒸气释放进入冷凝板，在冷凝板上凝结成液态水，最后滴入用于收集水的容器中。

研究人员说，在湿度为20％至30％的空气中，每千克这种细沙状多孔材料12小时能收集2.8升水。他们计划接下来进一步改进这种材料及设备的“吸水”效率。

亚吉说： “我们希望做到的是，如果你被丢在沙漠中，靠这种设备就能存活。”

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