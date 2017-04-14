韩公布大选时间表 拉票战17日启动

（联合早报网讯） 据韩联社报道，韩国中央选举管理委员会14日公布，15日至16日进行第19届总统选举参选人登记，候选人可于17日至5月8日进行拉票活动，5月9日为选举日。

据悉，主要政党候选人会在15日当天完成登记，其中共同民主党文在寅、自由韩国党洪准杓、国民之党安哲秀、正义党沈相奵四人将通过代理人报名，正党刘承旼将直接到现场报名。

候选人从17日起到5月8日可通过报纸、电视、电台、电话、网络和现场演讲等方式发表政见进行拉票。中央选举管理委员会对电视、电台上拉票广告的时间、长度、次数都有详细规定。各政党党首和艺人等可为候选人拍摄宣传片，演唱竞选歌曲造势，但街头拉票、录像和便携扩音设备的使用有时间限制。

所有有投票权的选民都可以参与选举运动，可通过短信、推特、网站、网页、博客、邮件、Kakaotalk（韩国即时通讯软件）等发表自己对候选人的支持或反对，但不能对候选人及其家人进行诽谤或造谣。选民可作为志愿者参加选举活动，但不能收取实际费用、佩戴肩带等，投票当天可拍摄投票自拍照上传到社交网络上。

选举期间，部分民间机构和委员会的集会活动受限，与选举无关的同学会、同乡会可正常举行。

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