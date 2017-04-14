叙平民与叛军撤离被围困城镇

（联合早报网讯）依照叙利亚政府与叛军武装达成的一项协议，叙利亚四个被围困城镇的平民与叛军人员14日开始有组织的撤离。

法新社报道，周五，数十辆巴士到临近大马士革的城镇马达伊和扎巴达尼，接载平民与叛军人员到叛军所控制的伊德利卜省。据知，不愿跟随叛军离开的平民可以选择留下。

与此同时，富阿与卡夫拉亚两个城镇约1万6000个居民，将乘巴士前往阿萨德政权控制的阿勒颇、拉塔基亚或大马士革。

另据美国之音报道，依照这项协议，预计有三万多人将被撤离。

设在英国的叙利亚人权观察组织证实撤离计划已经启动。

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