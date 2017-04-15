报告：朝瞄准韩防御体系弱点加快开发主体武器

（联合早报网讯）韩国国防研究院（KIDA）两位研究员今天（15日）发表报告分析称，朝鲜不断寻找韩军防御体系弱点加快开发“主体武器”，韩军难免受到巨大压力。

韩联社指报告称，朝鲜去年2月27日首次提出主体武器的概念，执政进入第五年的金正恩在参观新型反坦克制导武器试射后表示，这是“符合朝鲜现实的主体武器”。去年2月底左右，朝鲜全面启动主体武器试验，使主体武器地位变得更加重要，3月又出“主体弹”“主体核武装”的说法。

金正恩时代的代表性主体武器有300毫米新型放射炮（KN-90）、新型反坦克制导武器、北极星1型和2型（KN-15）导弹、固体火箭、增强型飞毛腿ER导弹。据研究员分析，朝鲜开发主体武器旨在与部署“萨德”的韩国进行选择性的军备竞争，改变军事力量落后于韩国的局面。朝鲜最先公开的主体武器是“反坦克制导武器”，选在第四次核试验后韩美两军公开协商部署“萨德”的时间点。2010年11月朝鲜炮击延坪岛时发现，炮兵队的精密度和炮击能力极差，因此又开发了长距离和提高精确度的300毫米大口径放射炮。

另外也有意见主张，朝鲜开发主体武器是为了应对韩国军队针对朝鲜提出的3K计划，即杀伤链（Kill Chain）、韩国型导弹防御（KAMD）系统和大规模惩罚报复（KMPR）计划。最典型的例子就是去年6月朝鲜高角发射“舞水端”导弹，超过韩国型导弹防御系统拦截范围。朝鲜还针对可探测核武器并在30分钟内进行打击的“杀伤链”，开发了难以被探测、打击的固体火箭和移动式发射台。

朝鲜最近生产的主体武器均具备精密、轻量、无人和智能化等特点。报告预测，朝鲜正在推进“反介入和区域阻绝”（A2AD）战略，通过改良飞毛腿导弹、芦洞导弹、北极星1型和2型导弹和开发新导弹，确保可运用于反舰弹道导弹（ASBM）系统中，并研究将其与无人机联动。

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