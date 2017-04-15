美国用最大威力非核炸弹打击阿富汗

（联合早报网讯）美军在当地时间周四晚间向阿富汗境内的伊斯兰国据点投下实战中使用过的最大威力非核炸弹。特朗普政府表示，此举是为了剥夺伊斯兰国采取行动的自由。

彭博社报道称，白宫发言人斯派塞周四对记者表示，这枚大型空爆炸弹（Massive Ordnance Air Blast bomb）用于摧毁恐怖分子使用的“隧道和洞穴系统”。

“美国非常重视与伊斯兰国的斗争，为了打败这个组织，我们必须遏制他们的活动空间，”斯派塞表示，“美国采取了一切必要的预防措施，防止这项行动造成平民伤亡和附带损失。”

在被问及是否授权了此次打击行动时，美国总统特朗普在白宫对记者说：“我们是世界上最伟大的军队，他们又一次圆满完成任务。我们给了他们全面授权，他们正在履行使命。”

一周前，特朗普授权对叙利亚进行导弹袭击，惩罚其对平民使用化学武器。目前人们也在担心，朝鲜可能会进行另一次核试验或导弹发射。特朗普已经誓言，除非中国设法约束住这个邻国，否则美国将采取措施阻止朝鲜的核计划。

在被问及这个炸弹是否是对朝鲜的警告时，特朗普说：“我不知道这是否发出了一个信息。是与不是，都没有什么区别。朝鲜是个问题。这个问题将得到处理。”

在阿富汗投下的这枚炸弹，代号GBU-43，重2.16万磅。根据美国国防部的声明，投掷地点是伊斯兰国控制的楠格哈尔省的一个地区。美国空军在声明中表示，这枚炸弹带着减速伞从一架MC-130运输机上投放，并利用GPS系统进行目标定位。

GBU-43有时被称为“炸弹之母”，其前辈是越战时期1.5万磅、绰号“滚球”（Daisy Cutter）的炸弹。1991年的海湾战争，以及后来在阿富汗打击塔利班与基地组织的作战中也用过“滚球”。

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