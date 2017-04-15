法国总统大选 前四候选人民调仅差三个百分点

（联合早报网讯）距离法国总统大选第一轮投票还有九天，民调前四名的候选人比分不断接近，相互间差距缩小至仅有三个百分点，这使得第一轮投票的结果难以预测。

法国国际广播电台报道，4月14日一天中，先后出现了至少三个不同的民调结果，反映出的一个共同特征是：民调前四名的候选人比分不断接近，相互间差距不断缩小，甚至只差三个百分点。而在4月1日，四人间的差距还是10个百分点；4月7日，四人间差距缩小到四个百分点。这一民调是在4月12日至14日，对选民名单上的1439位选民进行的。

四人间差距缩小到三个百分点，这一局面将极大鼓舞曾经大幅落后，但最近不断上升的后两位候选人，即法国极左候选人梅郎雄和传统右翼候选人菲永。他们的团队将在最后一周的时间中继续努力，争取取得一轮投票的前两名，进入第二轮对局。

民调机构BVA公布的比分具体显示：法国中左翼“前进运动”候选人马克龙的民意度保持稳定，仍然是23%，反欧洲的民粹政党“国民阵线”候选人勒庞的民意则是22%，出现下降；极左翼“法国不屈服党”党首梅郎雄和右翼共和党候选人菲永的民意都上升到20% ，首次出现两人间的平局。法国社会党左翼候选人阿蒙被甩在后面，仅得7.5%。另外七名各派候选人的民调目前都没有超过5%的门槛。

如果传统右翼候选人菲永民意与极左梅郎雄持平并上升的话，对一直保持比分优势的前两位候选人来说，将形成直接威胁。种种迹象表明：比赛刚刚开始，任何情况都可能发生。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅