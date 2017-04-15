俄驻朝大使：不接受推翻朝鲜政体

（联合早报网讯）俄罗斯驻朝鲜大使亚历山大·马采戈拉昨天（14日）接受俄罗斯电视一台采访时表示，美国政府的行为并未在朝鲜民众中引发紧张。

他说：“坦率地讲，我在这个国家并没有感到任何紧张。这个国家生活在庆祝金日成诞辰105周年的节日气氛中，所有人都在忙这件事。我想再说一遍，我在朝鲜民众中没有感觉到紧张。”

中青在线报道，马采戈拉指出，朝鲜民众知道美国政府的声明，也知道美国对叙利亚的空中打击，更知道美国此举是给朝鲜的信号。他说：“朝鲜媒体非常深入地评论此事，所以国民当然知道一切，也明白局势。”

同时，马采戈拉在接受俄新社记者采访时说：“美军刚空袭完叙利亚，朝鲜外交部就发表声明称：‘打击无核国家，美国人会感觉很轻松。而我们是有核国家。’”

马采戈拉强调：“美国人从来没打击过核武国家，让我们看看他们如何对待朝鲜人。朝方认为，他们的核能力是朝鲜安全和半岛和平的保障。从这个角度讲，特朗普政府将很难办。”

他表示：“老实说，我研究这个国家（朝鲜）已经45年了。在这45年间，每年的三四月都是半岛局势的敏感期。每次，全世界都在提心吊胆地关注这里的局势，每次都有人等待，看战争是否发生。但到目前为止，战争并没有打响。各方都会逼近危机边缘，往下看，看到深渊后，再后退。我认为，这次也是如此。”

马采戈拉说：“现在预测特朗普的行为，很难。他是一个很情绪化的人，而朝鲜领导人更情绪化。当两个情绪化的人处理这样的问题，这更让人担心。我想相信，在当前情况下，激情不会再被提升。”

马采戈拉强调：“作为大使，我只能以官方消息判断。朝鲜政府确认，他们没有化学武器。我并没有其他信息。”他说：“这次，他们（美国人）真在研究夺取平壤的计划，消除这个国家政权，推进到朝鲜与俄罗斯和中国的边境。当然，朝鲜政府是紧张的。”他注意到，作为对美国此次举动的回应，朝鲜将对美国航母舰队进行打击。

马采戈拉表示，当前的主要目标是阻止朝鲜的核导弹计划，不寻求打击其经济局势或引发朝鲜社会经济混乱。美、日、韩等国发起的对朝制裁不合法，俄方不支持。俄罗斯履行联合国安理会对朝鲜发起的制裁。他称，俄方认为推翻朝鲜政治体制的目标不可接受，朝鲜是联合国成员国，有权选择自己的政治体制。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫昨天表示：“莫斯科对当前朝鲜半岛的紧张局势感到不安。我们呼吁各方能够克制，避免一切可能引发局势恶化的挑衅举动。”他强调，俄罗斯坚持通过政治和外交手段解决所有危机，包括朝鲜半岛危机。

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