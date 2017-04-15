苹果获准在美加州公路测试自动驾驶汽车

（联合早报网讯）美国加利福尼亚州机动车管理局14日更新的记录显示，苹果公司获得了在加州公路上测试自动驾驶汽车的许可证。这使长期以来有关苹果在开展自动驾驶汽车项目的传言得以证实。

新华社报道指根据加州法规，凡在加州公路上测试自动驾驶技术的公司必须事先向加州机动车管理局申请许可证。在加州机动车管理局当日公布的已获得自动驾驶汽车测试许可证的公司名单中，出现了苹果公司的名字。

加州机动车管理局证实，苹果所获的自动驾驶测试许可证涉及三辆2015年版的“雷克萨斯”RX运动型多功能汽车和六名驾驶人员。

近两年来，外界一直猜测苹果在秘密开展代号为“泰坦”的自动驾驶汽车研发项目。但苹果至今没有正式公开承认是否有此计划。就在媒体纷纷关注苹果获得自动驾驶测试许可之际，苹果也没有直接评论此事，而是提到去年年底给美国国家高速公路交通安全管理局的一封信。在这封就制定自动驾驶汽车法规提出意见反馈的信中，苹果表示在机器学习和自动化研究领域大量投入。

此前有分析人士认为，苹果涉足自动驾驶汽车领域，意在寻求给汽车行业带来颠覆，在苹果手机等核心产品之外寻求新的增长点。据媒体报道，苹果可能不会致力于开发完整的自动驾驶汽车，而是专注于开发自动驾驶软件，并与汽车制造商合作。

自动驾驶技术已经成为热门的新兴领域，各大汽车制造商以及众多科技巨头和初创公司为把自动驾驶汽车推向大众市场而竞相角逐。在获得加州公路自动驾驶汽车测试许可证的公司名单中，除苹果之外还有29家公司，其中既有大众、梅赛德斯－奔驰、福特、尼桑等传统车企，也有谷歌、特斯拉、百度、优步等科技公司。

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