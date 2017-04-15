50多中国农民被骗滞留士乃机场

（联合早报网讯）诈骗团伙向逾50名中国农民索取每人2万元人民币（约4060新元），作为到新山当建筑工人的费用。他们抵达士乃机场后才发现上当。这些人只好滞留机场，等候家属汇款让他们回国。

据《东方日报》报道，诈骗团伙冒用中国一家著名建筑公司的名义行骗。团伙谎称新山工地征聘各类技术建筑工，工期约四至五年，月薪1.3万元人民币（约2640新元）。团伙游说农民卖田卖牛甚至向亲友借钱，以便出国工作挣钱。

这些农民抵达新山后，团伙把他们丢在工地后便置之不理。工地负责人则表明并未聘请工人。这些农民也发现他们的签证是旅游签证而非工作准证。他们的旅游签证将在本月24日到期。

据了解，这50多名农民主要来自中国吉林、河南及四川等地，他们自本月10日起陆续抵步。他们滞留士乃机场后，三餐都在机场解决。不过，过去几天几乎每天都有一些农民获得亲友汇款而陆续回国，如今滞留机场者还有约20人。

一些滞留者表示，由于他们身上都没太多钱，因此只能凑集所有人的剩余现金勉强度日。他们每天只能吃一餐，吃的也只是面包饼乾。他们每晚累了想休息，都因沟通不良而遭机场保安驱赶，有时顶多只睡两小时，还有人因此累出病来。

39岁的吉林省农民王福国表示，他只是普通老百姓，到新山只是为了挣钱让家人过更好的生活。他为了能来新山，甚至不惜卖地卖牛，还向家乡亲友借钱。不料如今钱没挣到，苦心筹来的钱都被骗走了。

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