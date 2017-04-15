报告：加州三市为全美最具竞争力房地产市场

（联合早报网讯）美国房地产公司Redfin发布的最新报告显示，在房源不断减少以及房价不断飙升的现状下，加利福尼亚州的圣荷西成为全美最具竞争力的住宅房地产市场。

据《圣荷西信使报》报道，Redfin的这份报告是对今年3月份的房地产数据进行分析得出。报告分析称，今年3月圣荷西（San José）69.6％的售出住房成交价超出上市价，这一比例位居全美第一。按照同样的标准，全国第二大最具竞争力的住宅房地产市场是旧金山（San Francisco），该市3月份有66.7％的售出住房成交价超出上市价。名列榜单第三的是奥克兰（Oakland），3月份有65.9％的售出住房成交价超出上市价。

美国侨报网引述加州房地产中介公司Sereno Group创始人、首席执行官特拉帕尼（Chris Trapani）说，造成这种现状的原因在于供求关系。他说：“住房房源紧张导致买家之间的竞争愈发激烈，房价就会随之不断上涨。”特拉帕尼指出，春季是房地产市场的周期性旺季。进入春季以来，买家数量不断增加，然而房源仍然处于历史低位，因此，在旧金山湾区南部房地产市场出现成交价超出上市价的现象极为正常。

特拉帕尼说，大部分出现“成交价超出上市价”的是150万美元（209万新元）以下的房子。

事实上，“成交价超出上市价”也是一个全国性的趋势。根据Redfin的数据，3月份美国在售房屋数量同比下降13％，房源数量连续第18个月下降。

与此同时，全美房价同比上涨7.5％，房屋中价达到27万3000美元。3月份成交的住房中，近五分之一（19.1％）的房屋在两周内进入交易阶段，其中21.7％的房屋成交价超出上市价。

全美房地产市场中，从上市到交易用时最短的是丹佛和西雅图，仅需8天时间。列在后的是奥克兰和圣荷西，分别平均需要13天和14天。

湾区房地产市场的供不应求，有目共睹。圣荷西3月份在售房源同比下降25.9％，房屋中价上涨11.3％，达到95万7000美元。在旧金山3月份在售房源同比下降14.2％，房屋中价上涨8.2％，达到118万5000美元。而在奥克兰，3月份在售房源同比下降12.7％，房屋中价上涨11.6％至65万美元。

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