韩军完成低空拦截弹道导弹的M-SAM导弹开发

（联合早报网讯）据韩国军方一有关人士16日透露，韩国型导弹防御系统（KAMD）核心武器之一的地对空导弹（M-SAM）实际上已完成开发。

据韩联社报道，该人士表示，M-SAM导弹开发进入最后阶段，所有试评全部结束，下月将进行是否符合作战标准的测评，可以说目前开发工作只剩下部分行政程序。

据悉，在试评中，M-SAM导弹的拦截率等所有作战性能要求(ROC)均达标。韩军对用于攻击朝鲜飞机的地对空导弹“天弓”进行性能改良，开发拦截弹道导弹的M-SAM导弹。M-SAM可在20公里高度以直接碰撞杀伤方式对敌方弹道导弹进行拦截。去年年初，韩军首次成功进行M-SAM导弹的拦截试验，之后又多次取得成功，M-SAM准确拦截10枚模拟导弹。韩军计划下月完成开发程序，在制定规格标准后，今年下半年与军工企业签署量产合同。

韩军原计划于2020年代进行M-SAM实战部署，在鉴于朝鲜核导挑衅日益频繁，将目标时间提早至2018-2019年。待M-SAM完成部署后，它将与韩军正在开发的拦截高度在40-60公里的远程地对空导弹L-SAM一并成为韩国型导弹防御系统的核心武器。在此基础上，加上韩军拥有的“爱国者2”（PAC-2）型导弹、性能有所改良的“爱国者3”（PAC-3）型导弹，以及将部署于驻韩美军的“萨德”反导系统等，韩军可构建多层面的导弹防御系统，拦截率大幅提高。

韩军方有关人士表示，朝鲜核导威胁日益加重，军方在投入更多人力物力，加快构建韩国型导弹防御系统，争取尽早完成。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅