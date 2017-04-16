脱北者爆料　指金正恩拟绑架韩国和西方游客作人质

（联合早报网讯）正当朝鲜半岛战云密布之际，一名脱北者在接受英国传媒访问时透露，朝鲜已秘密训练了精英的特种部队，以便在韩国绑架西方游客、商人或外交官，一旦朝鲜半岛爆发军事冲突，便把他们作为人质。

据星岛日报报道，曾在朝鲜有关秘密部队服役六年的李雄吉（音，Ung-gil Lee），2006年成功投奔韩国。他在接受英国《星期日邮报》访问时指，如果美国向朝鲜发动攻击行动，则配备致命性神经毒剂的朝鲜特工会从南朝鲜接壤边境检查站潜入韩国，伺机绑架西方外交官、游客及外国商人。

这些朝鲜特工得手后会想方设法把他们带到朝鲜，但如果不成功，便会在韩国挟持这些人质。而这些人质亦可能全部被暗杀。

朝鲜以往曾有绑架外国人前科。在1970年代，韩国当红女星崔银姬与其导演前夫申相玉便在香港相继被朝鲜特工绑架。两人在朝鲜期间至少拍摄了17部影片，其中包括后来被奉为经典的《平壤怪兽》。在1986年柏林电影节，被绑架8年之久的两人借参展的机会逃到美国使馆，最终逃出生天。

37岁的李雄吉曾是朝鲜11风暴军团的前下士，指这支军团专门进行“伊斯兰国”（IS）式的恐怖袭击行动。他警告，一旦受到袭击，金正恩的反应会有别于叙利亚总统巴沙尔，金正恩必定会反击，并采取一切报复措施。除非美国总统特朗普认为可以摆脱金正恩，否则最好不要发动袭击。

李雄吉认为，除非特朗普能把金正恩杀死，否则攻击朝鲜的代价太高，即使特朗普只是袭击朝鲜的核试设施。

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