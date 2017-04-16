“失踪”社运分子张福明返马

（联合早报网讯）马来西亚全国警察总长卡立阿布巴卡今天中午在推特宣布，早前误传失踪的前八打灵再也市议员张福明（Peter Chong），今天中午刚从泰国芭提雅返马。卡立也赞扬马来西亚警方的办事效率。

张福明（54岁）的家人日前指他本月6日突然失踪。家属也发现张福明失踪前曾在面簿留言，自称遭陌生年轻电单车骑士警告他要“小心”，以及不要出席任何声援失踪牧师许景城等人的和平集会及烛光祈祷会等活动。马国媒体当时指张福明是四个月来第五名失踪的社运分子。

当地去年11月以来失踪的其他四名社运分子，包括约书亚希尔米（Joshua Hilmy）牧师和妻子露丝（Ruth）牧师。希尔米改信基督教之前曾是穆斯林，他曾遭内安法令扣留两年。玻璃市希望（Perlis Hope）社运分子安里仄末（Amri Che Mat），去年11月24日在玻璃市首府加央失踪。许景城牧师（Raymond Koh）接着在今年2月13日遭人掳走。

卡立阿布巴卡本月12日表示，调查显示张福明本月7日上午搭巴士经吉打黑木山入境泰国，到当天都没有返回马国的记录。至于社交媒体指张福明遭人绑架，卡立则促请民众不要轻信谣言或造谣生事，

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