美开发新系统 可提高悬崖落石风险评估效率

（联合早报网讯）悬崖上的山石松动并滚落，会威胁行人和车辆安全。美国研究人员最新开发出一种基于激光雷达技术的自动评估系统，可用于分析悬崖落石的可能性，提高此类风险评估的效率和准确率。

据新华社报道，这一评估系统名为“落石活动指数”，由美国华盛顿大学、俄勒冈州立大学和阿拉斯加大学费尔班克斯分校的研究人员联合开发。相关研究报告最近刊登在《工程地质学》杂志上。

现行评估悬崖落石风险的方法需要动用人力寻找悬崖上的裂缝和危险因素，且每次只能分析一处悬崖的一小部分。新系统采用激光雷达技术绘制岩石坡面图像，通过电脑数据分析得出指定悬崖上落石每年预计释放的能量。

这些数据可用于判断哪些悬崖落石危险程度较高，以便提前采取防范措施，减少灾害。

研究人员认为，新系统可在短时间内测量大片地区，使用电脑分析数据，成本低，高效可靠，是悬崖落石风险评估技术的一大进步。

美国阿拉斯加州许多地处山区的公路存在悬崖落石的问题，山体风化造成许多路段几乎每天都有一些小的落石。研究人员用新系统评估此地的悬崖落石风险，结果与实际发生的情况非常吻合。

报告作者之一、俄勒冈州立大学测绘学副教授奥尔森说，悬崖落石是道路维护中的一个重要问题。新系统可以改进和加快悬崖落石风险评估，减少评估人员面临的危险，并有望在落石灾难发生前就能发现问题。

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