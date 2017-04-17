希山特别任务部长职责助沙东加强保安

（联合早报网讯）马来西亚国防部长兼首相署特别任务部长希山慕丁今天透露，他受委的特别任务部长其中一项职责，是协助监督沙巴东部特别安全区（Eastern Sabah Security Zone，简称ESSZONE），加强当地的保安工作。

他表示，ESSZONE是由首相纳吉监督，并由副首相兼内政部长阿末扎希及沙巴州首席部长慕沙阿曼负责领导，而他的职责将是辅助阿末扎希及慕沙阿曼。

希山慕丁是在出席国防部常月集会后，在新闻发布会上再次警告有心人不要挑拨离间，并强调他与正副首相、内阁甚至是巫统最高理事的关系都非常融洽。

他感激所有内阁同僚皆主动站出来向大众厘清谣言，并指本身将不再理会这些谣言，并会专注于履行职责。“我负责掌管的国防部将会协助沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM）的运作，与其他执法机构协调，以确保沙巴州人民的安全。”

他指政府不否认沙巴东海岸存在安全隐忧，因此采取相关措施来提高当地的保安工作。他以国防部为例，该部已加强与菲律宾及印度尼西亚军方的合作及苏禄海域的巡逻工作，而且成功救出两名马来西亚人质。

他强调，沙巴州的安全仰赖联邦政府的协助，因此任何企图鼓吹“沙巴人的沙巴”（Sabah for Sabahan）的人士应该看清现实。

他说政府将会继续确保沙巴州的安全，同时会主动向沙巴人民解释，马来西亚与沙巴的未来密不可分。

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