美国河流污染状况严重超出预期

（联合早报网讯）研究显示，美国河流污染状况比此前预期更为严重，其中所含有机污染物或已对水中生物、食物链甚至人类健康造成风险。

这项研究由美国地质勘探局和环境保护局科学家主导。研究人员检测了来自全美38条河流的河水样本中有机污染物的含量，检测范围包括719种有机化合物。

结果显示，这些样本共含有406种有机污染物，所有被检测的河水样本都至少含有一种有机污染物，即使那些处于荒野地区的河流也不例外，有的样本中有机物种类多达162种。

此前已有研究显示，全美不少河流含有多种污染物，但研究人员并不确定这些污染物的成分，以及它们对生态环境和人类健康的影响。

在这项最新研究中，研究人员检测到的有机化合物包括咖啡因、杀虫剂、除草剂、三氯生等抗菌剂以及抗组胺、二甲双弧等药物。大部分被检测到的化学物质具有生物活性，这意味着它们或已经对生态环境和生物体造成了影响。

论文作者之一、美国地质勘探局水文专家布拉德利说，大量研究显示，这些检测到的污染物即使只有很低剂量，也会引发生物学效应，有可能对从微生物、鱼类到哺乳动物等整个食物链造成影响。

已知水处理系统并不能去除所有的污染物。下一步，研究人员将进一步分析这些污染物对生态环境、食物链以及人类健康的影响。

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