伊党主席哈迪原谅《南洋商报》

（联合早报网讯）马来西亚内政部副部长诺嘉兹兰表明接受《南洋商报》的解释和道歉后，在野的伊斯兰党主席哈迪阿旺也表明原谅《南洋商报》，并呼吁穆斯林一同宽恕该报。

哈迪阿旺今日发文告说，《南洋商报》4月8日刊登有关355法案的猴漫画引来诸多抗议，且掀起社会不和谐气氛。但他说，既然《南洋商报》已在4月12日刊登道歉启事，其总编辑还另外致函给他道歉，他选择原谅对方。

“因此，我呼吁那些受到上述漫画伤害的穆斯林，跟我一起原谅该报，并希望它日后不会重犯这种错误。我认为，该报错误刊登这幅漫画，是因为它不理解宗教敏感的界线。希望通过这次的宽恕，我们能够在马来西亚社会，一同塑造和谐与谅解。”

诺加兹兰星期天对媒体说，内政部已接受《南洋商报》对漫画事件的解释和道歉，不会对该报采取行动。不过他劝请所有媒体，勿再发布敏感内容后才来道歉，内政部将不再妥协。

他说，任何报章都不应重犯，发布影响国家安宁，以及宗教、种族敏感的内容。若有媒体发布敏感内容后才来道歉，内政部也不再妥协。“内政部掌握报章的出版执照，就必须确保报章刊登的内容不触及敏感课题，威胁国家和谐。”

询及社交媒体散播更多敏感内容，诺加兹兰回应那不在内政部权力范围，而是通讯及多媒体部监管。

上周四，哈迪阿旺向国会下议院提呈备受争议的动议，以修正1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令（俗称355法案），国会定于下一季国会会议进行辩论。

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