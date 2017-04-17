央行：马国非法投资机构增加

（联合早报网讯）马来西亚不法投资机构越来越猖獗！根据国家银行（央行）列出的“未经授权和未获批准”的公司名单，已从去年的271家增加到288家，而当中很多都是非法进行外汇交易（Forex）和黄金投资的公司。

《星洲日报》报道，央行指出，很多人都喜欢通过非法的外汇交易和黄金投资作为快速致富的方式；为此，央行建议公众尽量不要向任何不受到任何相关法律所管制的个人或机构缴交抵押金或投资；如果他们对所提供的投资方案有所怀疑，必须向有关当局查询。

央行根据法律和规定，列出了288家被认为是“未经授权和未获批准”的公司，而公众可通过央行的官方网站，从“给消费者的提醒”的指定列表中，找到那些被投诉的公司的名单和网站。

央行也提醒民众，必须小心那些打着“低风险、高回酬”的投资计划。它说：“只跟合法的金融机构以及授权经销商经营进行交易。投资时不要着急或者让自己有压力，而通过互联网的投资则需要更加的谨慎。”

它指出，人们需要对没有书面纪录的投资方式保持戒心，而如果已经做出投资，需要保留所有的投资副本和交流纪录。

它说，消费者在与不受监管的机构或个人打交道时，必须保持谨慎。“如果民众选择通过非法金融服务供应商交易，那么他们将不在国家银行保护消费者的法律规定下受到保护，甚至可能会被以参与非法金融活动的同谋罪名被提控。”

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