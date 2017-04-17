慕克力愿辩论马哈迪儿子与纳吉继子的财富

（联合早报网讯）马来西亚吉打州前大臣慕克力挑战其前特别政务官哈里斯进行辩论，辩论题目不仅针对其个人财富，也拿其兄弟的财富与首相纳吉继子里扎的财富对比。

慕克力也是前首相马哈迪的儿子，现为土著团结党署理主席。根据他提呈的通知书，他建议辩题为“马哈迪儿子们的财富vs里扎的财富，谁合法？谁非法？”

慕克力在其面簿说，他昨日下午向吉州哥打士打警区主任提呈通知，要求在4月27日或5月5日于吉打马来人大会堂辩论。

慕克力也是亚依淡州议员。他在通知书中说，辩论时间将从晚上9时至11时，预料将有600人出席。他希望警方允准，让辩论成功举行。警方之前拒绝这场预定在4月8日举行的辩论。警察总长卡立曾说，有关辩论应在国会举行，非公共场所或大会堂。

慕克力说，这项辩论的目的，是要厘清哈里斯挑战他的课题。“哈里斯已获得通知，这场辩论的其中一项共识是要他回答——纳吉继子里扎是如何获得财富，出资拍摄总值1亿美元的《华尔街之狼》与缴清美国拉斯维加斯赌场的1300万美元赌债？”

哈里斯（Haris Che Mat）是巫统吉州波各先那区部副主席，他早前挑战慕克力自揭，如何在短期内就累积逾10亿令吉（约3.17亿万新元）财富。慕克力之后接受挑战，以和哈里斯公开辩论此事，更挑战哈里斯证明其指控，否则必须捐出10亿令吉，以发展吉州尤仑（Jerlun）及波各先那（Pokok Sena）。

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