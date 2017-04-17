泰国泼水节结束 曼谷迎来返城高峰

（联合早报网讯）泰历新年宋干节（泼水节）17日结束，曼谷迎来返城高峰。节日期间返乡或外游的民众陆续赶回曼谷工作。

当天，曼谷华喃峰火车站、摩七2个客运站等处人潮汹涌。满载旅客的列车、巴士一抵达车站，便涌出肩扛手提大包小包的人群。车站附近接驳旅客的公交、出租车站点排起长龙。

尽管当局加派车辆接送疏散旅客，但要顺利坐上公交车或出租车，旅客仍需排队较长时间。

进入曼谷的主要公路，如帕凤育庭路、拉玛2路等也是拥堵不堪，车满为患，蠕动入城的绵延车流蔚为壮观。

为迎接节后返城的人流、车流高峰，曼谷警方安排了2000多名执勤人员，分布在市内各客运站、火车站、机场等处以及入城各主要干道、拥堵路段疏导交通，为民众提供便利。

泼水节是泰国一年中最重要的节日。节日期间，全国各地泼水狂欢，冲走晦气，祝福来年，每年都吸引大量国际游客前来感受节日的欢乐。据泰国政府预计，本月13-17日期间泰国旅游相关收入可达80亿至160亿泰铢。

不过，泼水节也是泰国交通事故多发期，今年泼水节期间交通事故造成的人员伤亡情况依然惨重。

《曼谷邮报》报道，泰国4月11日至16日所发生的交通事故，共造成335人身亡，3506人受伤。单在4月16日就发生了403起交通事故，44人丧命，427人受伤。

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