专家：朝鲜试射失败导弹 或为新型导弹

（联合早报网讯）朝鲜导弹问题专家席林（John Schilling）指出，朝鲜最新试射的导弹，可能是金正恩政权正在研发的新武器，因此外界闻所未闻。

美国国防部至今尚未评论，朝鲜星期天（16日）清晨自东岸新浦港（Sinpo）附近发射且“几乎立即”爆炸的是什么导弹。白宫则只表示，那是一种中程导弹。

监视朝鲜动静的团体“北纬38度”（38 North）军备专家席林表示，朝鲜此次发射失败显示，他们是在测试新系统。

席林说：“导弹在发射后很快就失败，这是朝鲜导弹在研发十分初期阶段常见的失败模式，这时他们是要找出推进和导引系统的问题……我怀疑，这是一种新型导弹，当然也是一种尚未完全研发好的导弹。”

席林认为，朝鲜当天试射的是一种新设计的导弹，并已在周六（15日）的大阅兵中展示。当时这种导弹是以舞水端（Musudan）中程弹道导弹的运输载具运送，但与舞水端的型号不同。

席林说：“这是一种两节式导弹，看来有点像KN－08洲际弹道导弹的实体模型两节版。”

他指出：“我们从未看过朝鲜试射这种导弹，如果朝鲜已将这种导弹当成真实的军力来展示，那么在展示过后，他们当然要尽快进行测试。”

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