网上直播杀人引争议 面簿将改进审核

（联合早报网讯）美国克利夫兰一名男子在面簿（Facebook）发布杀人视频后，面簿因未能更密切监控平台暴力行为而引发争议。这家社交媒体巨头周一（17日）宣布，将对审核暴力视频与其他令人反感内容的方式进行检讨。

星期天（16日）下午，美国37岁男子史蒂芬斯（Steve Stephens）在面簿发布两段视频，第一段是宣布他计划杀人，第二段则“直播”他开枪谋杀一名74岁老翁的过程，他还声称另外杀了10多个人。

面簿称，史蒂芬斯在美东时间下午2时09分开始发布视频，面簿在下午4点左右收到了包含枪击片段的第二段视频的首份报告。该公司在下午4时22分左右移除了史蒂芬斯的面簿页面，但当时距离他开始发布视频已经过了两个多小时。

面簿全球业务副总裁奥索夫斯基（Justin Osofsky）周一在声明中，承认该公司的内容审核程序存在缺陷，并将改进用户向面簿举报令人反感内容的方式。他透露，面簿也在评估公司管理和优先处理被举报内容的方式。

奥索夫斯基说，在发生一系列此类糟糕事件之后，面簿正在评估报告机制，以确保用户能够尽量便捷地举报违反标准的视频和其他内容。

面簿发言人在声明中称，这是一起骇人的犯罪行为，他们不允许这类内容出现在面簿上。该发言人表示，他们努力维持面簿的安全环境。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅