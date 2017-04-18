英科学家将测试智能绷带 可直接观察伤口

（联合早报网讯）英国的科学家说，有望在12个月内测试使用5G信息技术，让医生直接“观察”病人智能绷带下的伤口情况。

英国广播公司报道，英国威尔士的斯旺西大学生命科学研究所将利用纳米技术研制的微型传感器、5G（第5代移动通讯）技术，让医生实时了解病人伤口愈合情况并定制诊断。他们使用3D打印机来制造这种绷带，以降低成本。

这是英国高达130亿英镑（约228亿新元）的斯旺西市海湾前沿科技工程中的数码创新项目之一，该项目的目标之一是在斯旺西建成世界上第一个智能科技实践应用实验基地。

斯旺西大学生命科学研究所的主席克莱门特教授透露，这种信息智能绷带“将把所有有关病人的生理信息传输到医生那里，包括病人所在的环境，病人在某一时间和地点身体的活跃程度等等”。

他说：“根据所掌握的信息，医生就可以了解到某个特定时间的某个特定伤口的情况，并据此为病人量身订制做出治疗。”

他补充解释称：“传统上医生给病人看病，然后开个一个月或三个月的治疗方案，但未来的医生可能是根据病人具体的生活方式和习惯进行量体裁衣式的治疗……在5G的世界里，医生和病人可以共同努力应对疾病的挑战。”

克莱门特教授说，威尔士疗伤创新中心的专家也将参与这个项目的研究。

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