马哈迪批伊斯兰党 分裂在野党选票

（联合早报网讯）马来西亚团结党总裁马哈迪再次抨击伊斯兰党，伊党拒绝跟在野党合作，是在支持巫统与首相纳吉，这将分裂在野党选票。

当今大马报道，马哈迪昨天（17日）晚上在博客贴文，从伊党成立谈起，点出只要伊党单打独斗，必定不会取得好成绩。

他说：“伊党决定拒绝跟在野党合作，派人到伊党不可能赢的选区上阵，代表伊党支持巫统与纳吉，分裂在野党选票。”

他说，从伊党成立开始，就分裂马来人与穆斯林，直至现在亦是如此。

马哈迪指出，伊党成立后参加了多届大选，唯有跟其他在野党合作，才能取得佳绩。

他说：“伊党单打独斗的成就很小。只有在1959年的首届大选，伊党赢得13席，第二届大选赢得8席，第三届大选赢得11席……当伊党在1974年大选成为国阵一员时，赢得14席。之后伊党离开国阵，并在1978、1982、1986年大选单打独斗，分别只赢得5、5与1席。”

“只有在1999年大选，伊党与公正党及民行党成立替阵，才取得大胜，拿下27席。不过，当民行党在2004年大选不加入替阵，伊党的表现大跌，只赢得7席。”

“之后，伊党加入民联，与民行党及公正党同在，伊党才重获佳绩，在2008与2013年大选分别赢得23与21席。”

马哈迪表示，伊党成立以来，从来没有执政中央的希望，只有在加入国阵时期，才能以国阵小党的身份分享执政中央的权力。

他说，伊党来届大选要再次单打独斗，根据过往的记录，如果伊党攻打80个国席，可能只能赢得不超过15席。

“在这80席当中，伊党知道将在很多议席败北。但根据伊党传统，就算是没有胜算的议席，伊党也将上阵。”

他批评，伊党的宗教斗争完全没带来好处，只是分裂马来人与伊斯兰教。

他说，如今随着伊党坚持三角或多角战，伊党还会分裂国阵敌人，即在野党的选票。他指出：“巫统将会胜出，因为在野党的支持者分裂。”

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