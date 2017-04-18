德地方政府警告 中国间谍在当地活跃

（联合早报网讯）德国媒体报道，德国黑森州（Hessen）内政部日前发出一封警告信指出，中国间谍在德国伪装成科学家、人力公司经理等身分，锁定德国人士向中国提供有用讯息。

中央社引述德国《回声报》周一（17日）的报道称，黑森州内政部发出的警告信说，中国间谍在领英（LinkedIn）及面簿（Facebook）等社交网站上很活跃，他们常伪装成科学家、政府雇员、人力公司或谘询公司的经理。

该报道指出，信中直指，这些中国间谍的优选目标是德国政府官员、外交官、军官、科学家和大学生等“对中国有用的人”。

该报道说，这封信里指出，一旦这些中国大陆间谍对某人产生兴趣，就会要求对方提供简历和工作作品，之后就邀请他们到中国，提交“报告或内部敏感讯息”。

黑森州内政部这封警告信已经发给州内相关企业、政府机构和大学院校等。信中要求，如果他们接触到这类可疑人员，应该向安全机构报告。

但该报道也说，黑森州一名收到这封信的大学校长说，学校至今从没有发现过这类问题，也不知道可以从学校拿到什么情报；而黑森州官方一名发言人则回应，这封信是“预防性”的。

黑森州位于德国心脏地带，德国金融大城法兰克福就在黑森州。《环球时报》报道，黑森州拥有近600家中国企业和逾1万名中国人。

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