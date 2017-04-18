澳媒：悉尼歌剧院恐存安全漏洞

（联合早报网讯）中新网援引澳洲网报道，近日一家顶尖商业机构警告，悉尼歌剧院的安全保护措施亟待重新评估，因为最近时常有车辆通过游客区行驶在行人云集的海滨长廊上。这使人担心，悉尼歌剧院可能存在发生类似伦敦汽车撞人事件的风险。

作为澳大利亚吸引游客最多的旅游区之一，悉尼歌剧院的安全问题近日引起了《澳洲人报》的关注。

《澳洲人报》通过调查发现，在环形码头（Circular Quay）火车站和悉尼歌剧院之间的前广场上存在几个无障碍区域，可以让一辆大型卡车驶向人群，而且此区域并未确定最终控制者是哪个机构。

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