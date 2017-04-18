土反对派要求取消公投结果

（联合早报网讯）土耳其主要反对派共和人民党已经上诉最高选举委员会，要求完全取消宪法全民公投结果。

消息人士向俄罗斯卫星通讯社表示：“我们要求完全取消公投结果，因为公投期间出现违规。”

土耳其修宪公投16日举行，该公投将决定土耳其现行政治制度是否由议会制改为总统制。据初步结果显示，宪法改革支持者得票率为51.4%，比反对者多125万票。最终结果将在对申诉进行审议后于11-12天后公布。

土耳其反对派表示，公投中出现违规现象，并批评选举委员会承认没有印章的选票和选票信封有效的决定。

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