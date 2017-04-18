马六甲培风中学一学生感染H1N1

（联合早报网讯）马六甲培风中学一名高中男宿舍生感染H1N1病毒，昨晚由舍监送入甲市区一所私人医院治疗，校方迅速采取透明化措施，今日通过校内广播促请各班级进行消毒和加强个人卫生防范意识，且于今早向甲州卫生局汇报此事。

《星洲日报》报道，培风中学校长黄雪莱受询时说，学生昨天还有上课，但昨晚由于高烧不退，由舍监紧急送入私人医院，才证实感染了H1N1病毒。

她说，由于H1N1可经由猪只传染，为了确保安全，校方要求食堂业者不要贩卖猪肉，已获得业者配合。校方今早致电甲州卫生局，以了解学校接下来的防范措施和消毒指南，不过卫生局指出，这是属于不严重和普通的传染，因此一般消毒已足够。

她说：“H1N1病毒会经由飞沫传染，我提醒民众若有感冒时需带口罩，勤加洗手。”

之前，登嘉楼州一名孕妇死于A型流感H1N1。卫生部发文告说，调查结果显示该孕妇于4月1日出现感冒、发烧及咳嗽症状，先后分别于4月3及7日到诊所及私人医院就医，并于4月12日病逝，死因是急性呼吸窘迫综合症（ARDS）。

后续调查发现，死者的七名家庭成员也出现相同症状，其中一人确诊感染A（H1N1）型流感。

国家公共卫生实验室及医药研究院也负责监督在国内出现的流感病毒种类，而根据观察结果，目前没有发现不寻常的趋势。

卫生部提醒公众，要随时做好预防措施，注重个人卫生，包括使用肥皂或洗手液勤洗手、注重咳嗽礼仪，以及保持健康的生活方式。

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