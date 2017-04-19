美“面簿杀手”被警方追逐后自杀身亡

（联合早报网讯）美国警方证实，在社交网络发布自己枪杀无辜老人视频的美国俄亥俄州逃犯，18日在宾夕法尼亚州被警方发现，经过短暂追逐后他举枪自尽身亡。

37岁的非裔嫌犯斯蒂芬斯（Steve Stephens）16日在俄亥俄州克利夫兰东部的福特福星地区道路上随机射杀了74岁的戈德温，并将录有杀戮过程的视频发布在社交网络面簿上，约三个小时后才被删除。

俄亥俄、宾夕法尼亚、密歇根、纽约和印第安纳州以及美国联邦调查局启动联合执法行动，通缉该名逃犯，随即搜捕范围扩展至全美，也引发了互联网时代暴力的辩论。

据报道，克利夫兰市警察局局长威廉姆斯和宾州警察局发言人塔科夫斯基在新闻发布会上表示，当地时间18日上午11时左右，斯蒂芬斯的车辆在宾州伊利县附近麦当劳停车场被发现。

当警方响应报警赶赴现场时，斯蒂芬斯驾车逃离。经过两英里的追逐，警员试图迫停逃犯车辆未果，斯蒂芬斯举起手枪对着自己头部开枪。这次行动中，没有其他人员受伤。

斯蒂芬斯说自己随机杀人的原因是和前女友分手。他在面簿页面发帖称，自己因赌博“失去了一切”。当局称，其前女友对发生的悲剧感到“不知所措”，一直配合警方的调查。

威廉姆斯说，警方“对斯蒂芬斯的搜捕已经结束”。但嫌疑人的自杀留下了许多未解答的问题，包括是什么因素导致没有犯罪记录、在儿童行为中心工作多年的他变得如此暴力。

斯蒂芬斯的母亲格林18日告诉福克斯新闻，她通过收音机听到儿子死亡的消息，说自己相信他会自杀，因为斯蒂芬斯在谋杀老人之前曾到过母亲家，并对母亲说，“这将是你最后一次见到我。”

格林也证实，斯蒂芬斯的确有赌博问题。

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