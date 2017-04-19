日本二条城多处古迹被涂抹不明粉末

（联合早报网讯）据日媒报道，日本京都市中京区的世界文化遗产二条城内的二之丸御殿（号称日本“国宝”级文化遗产)、二之丸庭园(日本“特殊名胜”级文化遗产)等约50处，18日被抹上了类似咖喱粉的茶色粉末。

报道说，京都府警方认为是有人故意为之，正在通过分析城内监控录像等证据，以违反文化遗产保护法嫌疑进行调查。

据中京警察署称，当地时间18日上午11时左右，负责引导游客的工作人员发现二之丸御殿的走廊附近被涂上粉末。

此外，经当地工作人员调查发现，除了墙壁和走廊外，本丸庭园也出现了粉末。

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