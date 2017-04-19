菲律宾推出大规模基础设施投资计划

（联合早报网讯）菲律宾政府18日宣布正式推出一项名为“大建特建”的大规模基础设施投资计划，将在六年内投资8.4万亿比索，在全国进行基础设施建设。

当天在马尼拉举办的“杜特尔特经济学”论坛上，菲律宾政府经济团队联合推出这项计划，称其为“菲律宾史上最大胆、最雄心勃勃的基础设施建设计划”。

根据计划，菲律宾政府将在2017年到2022年的六年间投资8.4万亿比索进行基础设施建设，目前已经开工或正在筹备的项目超过30个，涵盖道路、桥梁、机场、铁路、港口、防洪设施等各个领域。

菲财长多明格斯说，过去数十年菲律宾忽视了基础设施建设，而邻国却在大兴土木，这使菲律宾失去了国际竞争力。作为一个岛国，菲律宾落后的基础设施使各岛之间的货物运输成本居高不下，推高了粮食、能源和原材料价格，使制造业投资者望而却步。

据菲律宾预算与管理部介绍，2017年菲政府基础设施建设投资额将占其国内生产总值的5.3%，到2022年这一比例将提升至7.4%。过去50年，这一比例仅为2.6%。

菲政府预测，巨额基础设施投资将有效刺激经济，使国内生产总值在未来几年内维持约7%的增长，同时平均每年为菲律宾增加100万个就业岗位。

多明格斯透露，政府用于基础设施建设的资金主要来源于三部分：政府税收、外国政府开发援助和商业贷款。

菲律宾总统杜特尔特重视发展经济，去年6月上任后推出了“十点社会经济议程”。

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