快算指钟万学落后至少14.5%

（联合早报网讯）快算结果显示钟万学落后14.5%至18%

雅加达首都特区首长选举今天举行的次轮投票结束后，印度尼西亚多家媒体与民调机构展开的快算结果都显示，现任首长钟万学得票率落后至少14.5%。

根据印尼选举条例，选举委员会批准的民调机构将能计算一定数量的选票，并在投票结束后数小时公布非正式投票结果，这就是所谓“快算”。过去的案例显示，这些快算都与正式计票结果相差不远。

智库西鲁斯（Cyrus）快算结果显示，钟万学获得42.58%选票，阿尼斯获得57.42%，相差14.48%。赛夫姆贾尼研究与咨询机构（SMRC）则指钟万学获得41.79%选票，阿尼斯获得58.21%，相差16.42%。智库Voxpol与美都电视台（Metro TV）快算结果显示，钟万学获得40.80% 选票，阿尼斯获得59.20% ，相差18.4%。

分析师认为，这些快算结果显示，钟万学首轮投票虽然以43%拔得头筹，但其他两名对手阿尼斯与阿古斯过后合流，导致钟万学只能保住其基本盘而没有任何突破。

虽然阿尼斯本身形象相当开明，但他是由于强硬派穆斯林的支持才当选，这让强硬派穆斯林未来继续能在印尼政坛扮演举足轻重的角色。

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