叙阿勒颇爆炸 至少六人丧命

航班超额售票，美联航强行把乘客拖下机，引起热议。如果你被请下机，你会：(2017年4月14日开始投票)

Choices 同意下机，只要没急事要处理 同意下机，航空公司是不得已才这么做 拒绝下机，因为不想耽误行程 先看赔偿条件如何再做决定 同意下机，只要没急事要处理 11.01% (203 votes) 同意下机，航空公司是不得已才这么做 2.77% (51 votes) 拒绝下机，因为不想耽误行程 24.15% (445 votes) 先看赔偿条件如何再做决定 62.07% (1144 votes) Total votes: 1843