雅加达首长选举 阿尼斯迅速发布“胜选感言”

（联合早报网讯）雅加达首都特区首长选举今天举行次轮投票在当地时间下午1时（新加坡时间下午2时）结束后，各项快算随即展开。但候选人阿尼斯与搭档企业家桑迪阿就发布类似“胜选感言”的言论而引起争议。

据《雅加达邮报》报道，阿尼斯与桑迪阿在当地时间下午2时（新加坡时间下午3时）左右，就向媒体发布一份声明。

阿尼斯在声明中赞扬对手钟万学，并指他与钟万学此次虽是竞争对手，但双方其实也共同为了民主进程而努力。“我们已经开启新篇章，我们应该合作改善这个城市。”

桑迪阿则表示已经与钟万学的搭档查罗特“和解”。桑迪阿说：“从现在起，我们必须修复所有遭破坏的，也必须团结所有分崩离析的。”

阿尼斯与桑迪阿这份声明引起一些钟万学的支持者不满，因为选举委员会将在5月公布正式计票结果。但今天所有快算结果都显示，阿尼斯至少领先14.5个百分点。以印尼快算结果过去相当精确的记录，各方都相信阿尼斯当选几无疑问。

分析师认为，阿尼斯与桑迪阿这份声明与其说是“胜选感言”，不如说是“和解宣言”。这是因为这次选举已经严重撕裂雅加达甚至印尼社会。

阿尼斯本身形象相当开明，但他是由于强硬派穆斯林的大力支持而当选。如今他极可能是雅加达下任首长，因此他必须尽速弥合选举造成的社会创伤，以免影响其未来施政。

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