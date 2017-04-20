委內瑞拉反政府示威冲突酿2死

（联合早报网讯） 委內瑞拉首都有几万人举行反政府示威，与警方爆发冲突，当局确认死亡人数增至两人。

在首都加拉加斯，警方施放催泪弹驱赶示威者。期间一名18岁学生头部中枪，送院后死亡。

报道引述目击者及其家人表示，该名学生正前往踢足球，并非游行人士，途中遇到示威人群冲突，并有人开枪。

另外，一名24岁女子也中枪死亡。

最高法院上月宣布，由反对派控制的国会处于“非法状态”，颁令由法院接管行使立法权，引发大规模示威浪潮，造成至少五人丧生。

虽然法院随后撤回具争议的裁決，但未能平息民愤。

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