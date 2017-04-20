福克斯炒掉涉性骚扰风波名嘴

（联合早报网讯） 福克斯新闻台名嘴、美国有线电视新闻节目收视率最高的主持人比尔·奥莱利（Bill O'Reilly）在性骚扰指称引起的风波中被解雇。

21世纪福克斯公司（21st Century Fox）周三发表声明说：“在对有关指称进行了认真、全面的审议后，本公司和奥莱利同意，奥莱利将不再重返福克斯新闻频道。”

奥莱利当晚发表声明说：“由于完全没有根据的指称，我们分道扬镳，这令人极为沮丧。”

但奥莱利表示，他“自豪地开创并领导了历史上最成功的新闻节目之一”。

67岁的奥莱利4月11日对观众说，他要放假，这是“长期计划的”。按计划，他本应在下周一休假完毕返回电视台。

在传出这一消息之前，《纽约时报》报道说，福克斯和奥莱利向五名指控奥莱利性骚扰的女子支付了1300万美元。

据报道，这些女子或是为奥莱利工作，或是作为嘉宾上过他的节目。奥莱利当时发表声明说，他之所以用和解方式结案，是为了不让这起风波影响他的孩子。

奥莱利指称，他因为自己的知名度而遭受不公平的打击。其律师卡索维茨则说，有人在发起一场残酷的攻势，诋毁奥莱利的人格。

《奥莱利因素》（The O’Reilly Factor）是福克斯新闻台收视率最高的节目。根据尼尔森收视率数据，这档节目在今年第一季度创下该节目收视率的历史新高，平均有400万观众。

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