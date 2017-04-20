巴勒斯坦总统阿巴斯5月初访美

（联合早报网讯） 美国白宫19日说，巴勒斯坦总统阿巴斯将于5月3日访问美国。

白宫发言人斯派塞当天在例行记者会上表示，美国总统特朗普将与阿巴斯重申双方“寻求并最终达成结束巴以冲突方案”的承诺。

上月10日，特朗普在与阿巴斯通电话时强调，巴勒斯坦和以色列之间达成全面和平协议的时机“已经到来”，且“有可能”实现。

特朗普还表示，巴以间和平协议必须通过双方直接谈判达成，美国将与两国领导人密切合作，促进目标的实现，但美国不会将任何解决方案强加给双方，巴以也不能将任何协议强加给对方。

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