俄智库曾意图影响美国大选

（联合早报网讯） 据路透社报道，三名现任和四名前任美国官员透露，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。

这七名美国官员提到该智库的两份保密文件，称美国情报部门得出结论认为，俄罗斯花了很大力气意图干涉去年11月8日的美国大选，这两份文件可为此提供框架和依据。文件是由在莫斯科的俄罗斯战略研究院拟定，美国情报官员在大选后获得了这些文件。负责该机构的是由普京办公室任命的俄罗斯退役高级外交情报人员。

据透露，第一份文件为去年6月撰写的战略报告，在俄罗斯政府高层之间传阅，但没有写明具体呈报给谁。报告建议克里姆林宫在社交媒体以及俄罗斯政府支持的全球新闻机构上发动宣传攻势，鼓励美国选民选出一位对俄罗斯态度较奥巴马更为温和的总统。

这七名官员称，另一份文件起草于去年10月，并已同样方式传阅。文件警告称，民主党候选人希拉莉可能赢得大选。为此报告认为，对俄罗斯来说，更好的做法应是停止对特朗普的支持造势，转而加强有关选举舞弊的披露，从而破坏美国选举制度的合法性，打击希拉莉的声誉，力求破坏希拉莉当选。

由于上述俄罗斯文件是保密文件，这些美国现任及前任官员要求匿名，他们不愿讨论美国是如何获得这些文件。美国情报机构也不予置评。普京的发言人及俄罗斯战略研究院没有回复置评请求。

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