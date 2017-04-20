澳政府大幅收紧入籍要求

（联合早报网讯） 澳大利亚总理特恩布尔20日表示，收紧加入澳洲国籍的要求，将对申请人进行独立和严格的英语考试，并要求申请人遵循和符合澳洲的价值观。

特恩布尔在新闻发布会上宣布对入籍申请进行改革，首先提高入籍英语考试的程度，要求所有申请人通过独立英语测试，包括阅读，写作，听力和口语；其次在成功申请永久身份之后，必须在澳洲居住至少四年（现为一年）；然后限定入籍考试次数，申请人只能申请三次入籍考试（目前没有限制），并在申请入籍考试引入自动失败机制，如作弊等行为；最后申请人要展示和证明，他们采用何种方式融入澳洲社会及对社会有贡献，如就业证明、社团成员、子女入学证明。

特恩布尔称，入籍申请加强英语要求，是为了让未来的公民更好的融入澳洲社会。他说，为了确保申请者符合和遵循澳洲的价值观，政府还将对申请入籍者的行为作出评估，入籍测试将包括更多关于申请人对澳洲共同价值观和责任的理解和承诺的问题。

特恩布尔表示，申请加入澳洲国籍的外国人士不论从背景、种族和宗教都要符合澳洲的价值观。

特恩布尔说，1949年以来，共有超过500万人申请成为了澳洲公民，新移民对多元的澳洲做出了重大贡献。

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