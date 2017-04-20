美联储：加息溢出效应可控

（联合早报网讯） 美国联邦储备局副主席费希尔19日表示，美联储将继续渐进加息节奏，海外经济有能力应对加息带来的溢出效应。

费希尔当天在国际货币基金组织的相关活动上表示，美联储渐进加息进程有助于美国经济持续扩张，同时降低对海外经济的溢出风险。

费希尔指出，美联储过去四个月内两次加息，市场反应较为良好，部分原因在于市场认为美联储对美国经济有信心；另一个重要原因是今年全球经济增长预期有所改善：欧洲失业率稳步下降，通胀率逐步回升；中国经济增长稳健，有助于人民币汇率稳定，同时也对其他新兴市场经济体形成支持。

费希尔说，今年美国经济和海外经济状况或将一致向好，即使全球货币政策仍存在分化，海外经济也有能力应对美联储加息的溢出效应。

对此他给出三点理由：首先，美联储加息的首要驱动因素是美国经济持续扩张，海外经济有望从美国经济增长中获益；其次，大多数海外央行有能力采取合适的政策来缓冲金融条件收紧；第三，许多新兴经济体的基本面明显改善，可以承受美联储加息带来的冲击。

美联储今年3月宣布加息25个基点，这是美联储自2008年金融危机以来的第三次加息。根据其最新的季度经济预测，美联储今年还有两次加息。

美联储官员近日还释放信号，考虑在今年晚些时候开始缩减资产负债表，进一步收紧货币政策。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅